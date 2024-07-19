Більшість демократів вважають кандидатуру віцепрезидентки Гарріс більш вигідною, ніж Байдена, — опитування AP-NORC У Донецькій області українські військові збили російську Су-25 » Українські аграрії намолотили 15,7 млн тонн нового врожаю Аграрії на всій території України станом на 19 липня 2024 року намолотили 15, 7 млн тонн нового врожаю зернових та олійних Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Зазначено, що аграрії загалом обмолотили 4 403, 25 тис. га зернових і олійних та намолотили 15,7 млн тонн нового врожаю. Найбільше зернових зібрано на Одещині (обмолочено 629,4 тис. га), Дніпропетровщині (544,2 тис. га) і Миколаївщині (527,5 тис. га). Також у міністерстві надали статистику інших зібраних культур: в Україні обмолочено 2 626, 5 га пшениці — намолочено 10,3 млн тонн;

ячменю обмолочено 824,2 тис. га — намолочено 3,1 млн тонн;

гороху обмолочено 154,7 тис. га — намолочено 319,3 тис. тонн;

ріпаку обмолочено 779,1 тис. га — намолочено 1,8 млн. тонн насіння;

сої обмолочено 0,15 тис. га — намолочено 0,29 тис. тонн. Водночас зазначається, що аграрії Херсонської області розпочали збирання проса (обмолочено 50 га, 80 тонн насіння намолочено). Відомство також наголошує, що Івано-Франківська область лідирує по урожайності з показником 65,1 ц/га.