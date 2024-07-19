Українські аграрії намолотили 15,7 млн тонн нового врожаю

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Зазначено, що аграрії загалом обмолотили 4 403, 25 тис. га зернових і олійних та намолотили 15,7 млн тонн нового врожаю.
Найбільше зернових зібрано на Одещині (обмолочено 629,4 тис. га), Дніпропетровщині (544,2 тис. га) і Миколаївщині (527,5 тис. га).
Також у міністерстві надали статистику інших зібраних культур:
- в Україні обмолочено 2 626, 5 га пшениці — намолочено 10,3 млн тонн;
- ячменю обмолочено 824,2 тис. га — намолочено 3,1 млн тонн;
- гороху обмолочено 154,7 тис. га — намолочено 319,3 тис. тонн;
- ріпаку обмолочено 779,1 тис. га — намолочено 1,8 млн. тонн насіння;
- сої обмолочено 0,15 тис. га — намолочено 0,29 тис. тонн.
Водночас зазначається, що аграрії Херсонської області розпочали збирання проса (обмолочено 50 га, 80 тонн насіння намолочено).
Відомство також наголошує, що Івано-Франківська область лідирує по урожайності з показником 65,1 ц/га.
Leave a Reply