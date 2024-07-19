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У роботі Нової пошти, Vodafone, Sense Bank і Monobank сталися збої Студенти в Україні зможуть отримати гранти на навчання через Дію » Засіб ППО, 980 окупантів і 55 артсистем: втрати РФ за добу війни в Україні Російська окупаційна армія протягом минулої доби 18 липня втратила на війні в Україні щонайменше 980 окупантів, 55 артилерійських систем і 5 танків Про це 19 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 564 620 (+980) осіб,

танків ‒ 8250 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 902 (+19) од,

артилерійських систем – 15 520 (+55) од,

РСЗВ – 1120 (+0) од,

засоби ППО ‒ 894 (+1) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 316 (+42),

крилаті ракети ‒ 2401 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 909 (+76) од,

спеціальна техніка ‒ 2593 (+0)