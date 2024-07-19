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Засіб ППО, 980 окупантів і 55 артсистем: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 19 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 564 620 (+980) осіб,
  • танків ‒ 8250 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 902 (+19) од,
  • артилерійських систем – 15 520 (+55) од,
  • РСЗВ – 1120 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 894 (+1) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 316 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2401 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 909 (+76) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2593 (+0)
19 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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