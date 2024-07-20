Кандидат Трампа у віцепрезиденти Венс хоче, щоб Байдена заохотили скласти повноваження

Про це він написав у Х.
«Якщо когнітивні функції Джо Байдена не дозволяють йому балотуватися для переобрання, тоді вони явно не дозволяють йому і залишатися Верховним Головнокомандувачем. Як може хтось із демократів, які підштовхують його до зняття з виборів, щиро стверджувати, що він має далі залишатися президентом?», – написав Ді Венс.
- Президент США Джо Байден заявив, повернеться до передвиборчої кампанії наступного тижня після свого одужання від коронавірусу, публічно продемонструвавши готовність залишитись у перегонах.
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