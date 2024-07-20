Сполучені Штати планують нові санкції проти Китаю через допомогу Росії Блінкен про дозвіл США бити углиб РФ: Розмови про це тривають постійно » Кандидат Трампа у віцепрезиденти Венс хоче, щоб Байдена заохотили скласти повноваження Кандидат Дональда Трампа у віцепрезиденти США Джей Ді Венс натякнув, що у разі зняття президента Джо Байдена з виборів, його потрібно заохотити скласти повноваження президента достроково Про це він написав у Х. «Якщо когнітивні функції Джо Байдена не дозволяють йому балотуватися для переобрання, тоді вони явно не дозволяють йому і залишатися Верховним Головнокомандувачем. Як може хтось із демократів, які підштовхують його до зняття з виборів, щиро стверджувати, що він має далі залишатися президентом?», – написав Ді Венс. Президент США Джо Байден заявив, повернеться до передвиборчої кампанії наступного тижня після свого одужання від коронавірусу, публічно продемонструвавши готовність залишитись у перегонах.