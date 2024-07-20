РФ ударила ракетою по дитячому майданчику в Миколаєві: відомо про 4 загиблих, серед них дитина Штаб Байдена офіційно повідомив чи збирається він знімати свою кандидатуру на виборах » Літак, 7 танків і 990 військових: втрати РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила майже тисячу військових на війні в Україні. Крім цього, Сили оборони ліквідували ворожий літак Про це 20 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 565 610 (+990) осіб,

танків ‒ 8257 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 917 (+15) од,

артилерійських систем – 15 542 (+22) од,

РСЗВ – 1121 (+1) од,

засоби ППО ‒ 895 (+1) од,

літаків – 362 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 350 (+34),

крилаті ракети ‒ 2401 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 968 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 2607 (+14).