РФ ударила ракетою по дитячому майданчику в Миколаєві: відомо про 4 загиблих, серед них дитина

Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Зазначається, що у лікарні помер чоловік, постраждалий внаслідок ракетного удару. Так, кількість загиблих виросла до 4.

Станом на 7 ранку 20 липня кількість постраждалих виросла до 24, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«24 людини отримали поранення, з них четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторно надано девʼятьом дорослим та двом дітям. На зараз в медичних закладах знаходяться двоє дорослих та двоє дітей», — йдеться у повідомленні.

У ДСНС повідомили про збільшення кількості постраждалих до 15. З них 8 — госпіталізовано.

«Наразі відомо вже про 14 постраждалих та 3 загиблих», — повідомляв Сєнкевич о 20:59.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ.

«Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина», — написав він і висловив співчуття рідним і близьким загиблих.