Штаб Байдена офіційно повідомив чи збирається він знімати свою кандидатуру на виборах

Джо Байден не збирається оголошувати про припинення участі в президентських виборах у США.

Про це повідомила голова виборчого штабу президента США Джен О’Меллі Діллон в ефірі телеканалу MSNBC.

“Безумовно, президент залишається в перегонах”, – сказала вона, додавши, що він більш ніж будь-коли, прагне перемогти Дональда Трампа.

“Ми віримо в цю кампанію, ми налаштовані на непрості вибори, і ми бачимо шлях вперед. Він – найкраща людина, яка може протистояти Дональду Трампу”, – сказала керівниця виборчої кампанії Байдена.

Водночас вона визнала, що останні кілька тижнів були непрості для кампанії, але заявила, що зниження підтримки Байдена було “незначним”.

“Ми знаємо, що люди не переходять від Джо Байдена до Дональда Трампа. Вони запитують нас: «Чи може він це зробити?” І президент відповідає: “Так, я можу”, – підсумувала Діллон.