Британія для України відновить виготовлення артилерійських стволів

Міністерство оборони Великої Британії знайшло спосіб відновити виготовлення артилерійських стволів.
У міністерві розповіли, що з цим допоможе британська компанія Sheffield Forgemasters.
Sheffield Forgemasters здатна виробляти найбільші та технічно складні литі та ковані сталеві деталі у світі.
«Це перший крок на шляху до суверенного виробництва стволів у Великій Британії», – розповіли у міноборони.
Артилерійські стволи будуть призначені у першу чергу для підтримки артилерійських систем України.
Йдеться про 155-мм самохідні артилерійські установки AS-90 та причіпні 105-мм гаубиці L119.
«Подібна підтримка з боку британської промисловості дозволить Збройним Силам України підтримувати в робочому стані життєво важливі системи, таку як легкі гаубиці L119 та самохідні артилерійські установки AS-90», – розповіли у міноборони.
Ще на початку липня Велика Британія заявила, що передасть Україні нові стволи до самохідних гаубиць AS-90 в рамках військової допомоги.
AS-90 оснащена 155-мм гарматою L31A1 з довжиною ствола 39 калібрів виробництва компанії BAE Systems Global Combat Systems.
Гармата має двокамерне дульне гальмо, ежектор та інтегрований магазин на 12 праймерів.
При цьому у червні стало відомо, що BAE Systems вже не здатна виготовляти стволи для цих артилерійських систем.
Велика Британія опинилась в ситуації, коли частина її стратегічно важливих оборонних потужностей зупинилася у період так званого «світового роззброєння» після «холодної війни».
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