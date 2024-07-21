Британія для України відновить виготовлення артилерійських стволів

Міністерство оборони Великої Британії знайшло спосіб відновити виготовлення артилерійських стволів.

У міністерві розповіли, що з цим допоможе британська компанія Sheffield Forgemasters.

Sheffield Forgemasters здатна виробляти найбільші та технічно складні литі та ковані сталеві деталі у світі.

«Це перший крок на шляху до суверенного виробництва стволів у Великій Британії», – розповіли у міноборони.

Артилерійські стволи будуть призначені у першу чергу для підтримки артилерійських систем України.

Цех компанії Sheffield Forgemasters. Фото: machinery-market.co.uk

Йдеться про 155-мм самохідні артилерійські установки AS-90 та причіпні 105-мм гаубиці L119.

«Подібна підтримка з боку британської промисловості дозволить Збройним Силам України підтримувати в робочому стані життєво важливі системи, таку як легкі гаубиці L119 та самохідні артилерійські установки AS-90», – розповіли у міноборони.

Ще на початку липня Велика Британія заявила, що передасть Україні нові стволи до самохідних гаубиць AS-90 в рамках військової допомоги.

AS-90 оснащена 155-мм гарматою L31A1 з довжиною ствола 39 калібрів виробництва компанії BAE Systems Global Combat Systems.

Гармата має двокамерне дульне гальмо, ежектор та інтегрований магазин на 12 праймерів.

Українські артилеристи під час навчань на САУ AS-90 у Великій Британії, березень 2023 Фото: Міністерство оборони Великої Британії

При цьому у червні стало відомо, що BAE Systems вже не здатна виготовляти стволи для цих артилерійських систем.

Велика Британія опинилась в ситуації, коли частина її стратегічно важливих оборонних потужностей зупинилася у період так званого «світового роззброєння» після «холодної війни».