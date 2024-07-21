Кордони 24 лютого 2022 року та особливий статус російськомовних в обмін на членство України в ЄС та НАТО: Борис Джонсон пояснив, на яких умовах Трамп здатен буде зупинити Росію

Його авторський матеріал під назвою «Чому я як ніколи переконаний, що Трамп має силу та відвагу врятувати Україну та покласти край цій жахливій війні» надрукувала газета Daily Mail.

«Я вірю, що Трамп може покласти край війні — на правильних умовах для України та Заходу. Я наголошую, що я не можу бути точно впевненим, що він робив би, якби був обраний. Але це те, що він би міг зробити. Він міг би побудувати багато чого для світу, в якому Путін був би остаточно переконаний, що майбутнє України — це вільна, суверенна та незалежна європейська країна», — зазначив політик.

При цьому Джонсон нагадав, що «джавеліни» Україні надав саме Трамп, а не Байден чи Обама.

Умови, які б, за словами Бориса Джонсона, здатні були б переконати Трампа допомогти Україні зупинити російську агресію, є наступними: