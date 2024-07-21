 
«  
  »

За добу війни в Україні РФ втратила 1110 військових

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 566710 (+1100) осіб,
  • танків ‒ 8266 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15963 (+46) од,
  • артилерійських систем –  15586 (+44) од,
  • РСЗВ – 1121 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 896 (+1) од,
  • літаків – 362 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52),
  • крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2616 (+9).
21 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  