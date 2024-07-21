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Протягом минулої доби на фронті відбулося 172 боєзіткнень Зеленський та Трамп обговорили візит до України » За добу війни в Україні РФ втратила 1110 військових Протягом минулої доби 20 липня російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 1110 військових, засіб ППО, 9 танків та 44 артилерійські системи Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 566710 (+1100) осіб,

танків ‒ 8266 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 15963 (+46) од,

артилерійських систем – 15586 (+44) од,

РСЗВ – 1121 (+0) од,

засоби ППО ‒ 896 (+1) од,

літаків – 362 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52),

крилаті ракети ‒ 2401 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 2616 (+9).