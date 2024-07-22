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Байден зняв свою кандидатуру з виборів та запропонував замість себе Камалу Гарріс

Про це Джо Байден заявив у Х.

«І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обов’язків як президента на залишок мого терміну», — заявив президент США.

Водночас він згадав, чого досягли Сполучені Штати за останні три з половиною роки.

Крім цього, Байден подякував усім, хто «так важко працював, щоб мене переобрали». Зокрема, віцепрезидентці Камалі Гарріс за те, що вона «була неймовірним партнером у всій цій роботі».

Байден підтримав Камалу Гарріс як кандидатку в президенти

Президент Байден пізніше виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.

«Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи — настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давай зробимо це», — заявив Байден.

22 июля, 2024 | Category: Новости, США

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