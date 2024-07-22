Боррель: Заяви Угорщини, що ЄС нібито «підтримує» війну в Україні є неприйнятними

На Раді міністрів ЄС розглянуть наслідки візитів прем’єра Угорщини Віктора Орбана до РФ та Китаю.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

«Сьогодні я проведу закриту зустріч лише за участю міністрів, щоб обговорити, що відбулося впродовж минулих тижнів у контексті візиту в Київ, Москву та Пекін прем’єр-міністра Орбана, і промову на Раді Безпеки ООН, де його міністр закордонних справ звинуватив ЄС у «підштовхуванні» війни. Це повністю неприйнятно», — наголосив він.

Боррель зазначив, що ЄС підтримує Україну та прагне завершити цю війну на основі Хартії ООН.

«Ми обговоримо, як країни-члени оцінюють таку позицію країни, яка водночас представляє ротаційне головування в ЄС. Європейський Союз не підштовхує до війни. Він не є стороною війни, але він захищає Україну від агресії», — додав високий представник ЄС.

Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіну

5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру «дуже далекі одна від одної».

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.