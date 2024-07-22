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Київ вимагатиме відбудувати незаконно знесену садибу Зеленського, у забудовника – обшуки

Влада Києва подасть до суду на забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників знищеної будівлі. Крім того, від забудовника вимагатимуть відбудувати садибу у первісному вигляді.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у соцмережах.

«До того ж, землю під садибою Зеленських місто не передавало власнику будівлі. Що свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт. Тому встановлення будь-яких парканів навколо ділянки, заїзд будь-якої будівельної техніки є незаконним«, – зазначив столичний міський голова і додав, що поліція має реагувати на такі протизаконні дії.

22 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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