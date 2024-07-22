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На аукціон виставлять окуляри Джона Леннона

Про це пише BBC.

На аукціоні в гольф-клубі Farleigh у Сурреї продадуть окуляри англійського музиканта Джона Леннона, які він подарував чоловікові в 1968 році на студії звукозапису «Еббі Роуд» (Abbey Road Studios). Очікується, що вони коштуватимуть до 3000 фунтів стерлінгів (близько $3,8 тис.).

Окрім цього, на продаж також виставлять колекцію фотографій, зроблених у відомих музичних студіях звукозапису, включно з фотографіями, зробленими в день зйомки обкладинки альбому The Beatles, на яких група йде по пішохідному переходу.

Предмети будуть виставлені на аукціон 31 липня. Представник Catherine Southon Auctioneers & Valuers сказав, що окуляри передав чоловікові, який був зі своєю дівчиною, сам Леннон.

«Молодий чоловік побачив окуляри, що лежали на фортепіано, і пішов їх забрати, але його тодішня дівчина сказала йому залишити їх, на що Леннон відповів: «Нічого, він може їх взяти», — поділилися в Catherine Southon Auctioneers & Valuers.

Колекція з 33 чорно-білих фотографій, зроблених на «Еббі Роуд», буде продана з авторським правом за приблизною ціною від 200 до 300 фунтів стерлінгів ($260-390). До неї входять зображення Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона, Джорджа Мартіна та Рінго Старра.

22 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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