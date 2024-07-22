Після виходу Байдена із президентської гонки ціни на нафту підскочили у всьому світі

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, рішення Байдена викликало хвилювання на ринку, оскільки інвестори побоюються потенційних змін у політиці, що можуть вплинути на енергетичний сектор.

Ціна на нафту марки Brent зросла до 83 доларів за барель після найбільшого одноденного падіння з початку червня, тоді як West Texas Intermediate була близько 81 долара

Невизначеність щодо майбутнього американського лідерства також посилюється звітністю про пожежі в канадській провінції Альберта, яка є центром нафтовидобутку. Пожежі поставили під загрозу видобуток майже 350 тисяч барелів на день.

Крім того, ціни на нафту в цьому році піднімалися через обмеження видобутку з боку ОПЕК+ та геополітичне напруження в регіоні: війна Ізраїлю проти ХАМАСу і конфлікт з підтримуваними Іраном угрупованнями викликали занепокоєння щодо потенційного впливу на нафтопостачання.

Аналітики стверджують, що ситуація на ринку нафти залишається нестабільною. Оперативний спред Brent — різниця між двома найближчими контрактами — зросла до 1 долара за барель, що свідчить про бичачу тенденцію. Це свідчить про те, що інвестори очікують подальшого зростання цін на нафту в короткостроковій перспективі.