Припинення Україною транзиту російської нафти: Угорщина може подати до суду

Про це повідомляє Magyar Nemzet.

У Брюсселі на пресконференції міністрів закордонних справ Сіярто прокоментував рішення України про заборону транспортування через її територію сирої нафти російської компанії «Лукойл», наголосивши, що по цьому маршруту забезпечується не лише Угорщина, а й Словаччина.

Він заявив, що питання енергопостачання є не політичним питанням, а питанням інфраструктури, а постачання нафти до Угорщини, на думку Сіярто, неможливо фізично вирішити без поставок з Росії, тому що немає іншого альтернативного маршруту транспортування, іншого трубопроводу, що веде до Угорщини з будь-якого іншого місця, який міг би постачати достатню кількість нафти.

«Таким чином, Угорщина, Словаччина та Чехія були звільнені від санкцій ЄС щодо транспортування нафти. Тож очевидно, що рішення України фундаментально загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини. Це неприйнятний крок з боку України, країни, яка хоче бути членом Європейського Союзу і одним рішенням ставить під фундаментальну небезпеку постачання нафти двох країн-членів Європейського Союзу», — наголосив угорський прем’єр.

Він вважає, що це рішення України порушує угоду про асоціацію. Сіярто підкреслив, що в такому випадку постраждала держава-член може негайно ініціювати процедуру консультацій, де Єврокомісія зобов’язана представляти країну або країни-члени, і якщо не вдається досягти згоди з Україною, то є можливість створити третейський суд і провести процедуру протягом сорока днів.

«Якщо навіть у цьому випадку рішення не буде, Європейський Союз має право не виконувати зобов’язання в угоді про асоціацію (наприклад, надання звільнення від мита). Наразі справа ще на стадії консультацій», — поінформував він.