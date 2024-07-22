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Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на 6 місяців

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Згідно з повідомленням, санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наразі пакет санкцій включає:

  • обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення;
  • заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС;
  • де-SWIFT для кількох російських банків;
  • припинення мовлення та ліцензій на мовлення в ЄС кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.

ЄС також увів заходи для протидії обходу санкцій.

«Допоки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням зобов’язань за міжнародним правом, доцільно зберігати чинними всі заходи, запроваджені ЄС, і вживати додаткових заходів, якщо це необхідно», — йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

22 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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