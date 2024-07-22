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Сили оборони ліквідували 18 ворожих танків, 51 артсистему та 1050 окупантів

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 567 760 (+1050) осіб
  • танків ‒ 8284 (+18) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 15 980 (+17)
  • артилерійських систем – 15 637 (+51)
  • РСЗВ – 1123 (+2)
  • засобів ППО ‒ 900 (+4)
  • літаків – 362 (+0)
  • гелікоптерів – 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 475 (+73)
  • крилатих ракет ‒ 2401 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 138 (+102)
  • спеціальної техніки ‒ 2637 (+21).
22 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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