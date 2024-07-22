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Психологические трюки, используемые в игре Space XY №27873666, статья, на размещении (ещё 13 дней) 6,12 $ Психологические трюки, используемые в игре Space XY Поліція оголосила в розшук підозрюваного в причетності до вбивства Фаріон » Сили оборони ліквідували 18 ворожих танків, 51 артсистему та 1050 окупантів Протягом минулої доби, 21 липня, Сили оборони знищили 18 ворожих танків, 51 артсистему та 17 БМП. Крім того, Росія втратила 1050 одиниць особового складу Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 567 760 (+1050) осіб

танків ‒ 8284 (+18) од.

бойових броньованих машин ‒ 15 980 (+17)

артилерійських систем – 15 637 (+51)

РСЗВ – 1123 (+2)

засобів ППО ‒ 900 (+4)

літаків – 362 (+0)

гелікоптерів – 326 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 475 (+73)

крилатих ракет ‒ 2401 (+0)

кораблів/катерів ‒ 28 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 138 (+102)

спеціальної техніки ‒ 2637 (+21).