Вперше з часів холодної війни понад 500 тис військових НАТО перебувають у стані підвищеної готовності

Понад 500 тис військовослужбовців НАТО перебувають у стані підвищеної готовності з 2014 року.

Про це заявила офіційна представниця Північноатлантичного альянсу Фарах Дахлалла, повідомляє CNN.

За її словами, організація дотримується плану оборони і трансформує свою діяльність. «З 2014 року НАТО зазнала найзначнішої трансформації у нашій колективній обороні за покоління», – зазначила Фарах Дахлалла.

«Ми впровадили наймасштабніші плани оборони з часів холодної війни, і нині понад 500 тис військовослужбовців перебувають у стані підвищеної готовності», – уточнила вона.