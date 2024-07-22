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Вперше з часів холодної війни понад 500 тис військових НАТО перебувають у стані підвищеної готовності

Понад 500 тис військовослужбовців НАТО перебувають у стані підвищеної готовності з 2014 року.

Про це заявила офіційна представниця Північноатлантичного альянсу Фарах Дахлалла, повідомляє CNN.

За її словами, організація дотримується плану оборони і трансформує свою діяльність. «З 2014 року НАТО зазнала найзначнішої трансформації у нашій колективній обороні за покоління», – зазначила Фарах Дахлалла.

«Ми впровадили наймасштабніші плани оборони з часів холодної війни, і нині понад 500 тис військовослужбовців перебувають у стані підвищеної готовності», – уточнила вона.

22 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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