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Байден після самоізоляції через COVID повертається до Білого дому Болгарія може передати Україні надлишкові боєприпаси » 4 танки та 1220 окупантів: втрати РФ за добу війни Російська армія протягом минулої доби 22 липня втратила на війні в Україні щонайменше 1220 окупантів, засіб ППО та 2 реактивні системи залпового вогню Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 568 980 (+1220) осіб;

танків ‒ 8288 (+4) од.;

бойових броньованих машин ‒ 16 000 (+20) од.;

артилерійських систем — 15 694 (+57) од.;

РСЗВ — 1125 (+2) од.;

засоби ППО ‒ 901 (+1) од.;

літаків — 362 (+0) од.;

гелікоптерів — 326 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 511 (+36).;

крилаті ракети ‒ 2401 (+0).;

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;

підводні човни — 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 21 202 (+64) од.;

спеціальна техніка ‒ 2640 (+3). Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний наголосив, що російсько-українська війна є війною перехідного періоду, а досвід українців формуватиме нові правила воєнного мистецтва в ХХІ столітті.