4 танки та 1220 окупантів: втрати РФ за добу війни

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 568 980 (+1220) осіб;
- танків ‒ 8288 (+4) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 16 000 (+20) од.;
- артилерійських систем — 15 694 (+57) од.;
- РСЗВ — 1125 (+2) од.;
- засоби ППО ‒ 901 (+1) од.;
- літаків — 362 (+0) од.;
- гелікоптерів — 326 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 511 (+36).;
- крилаті ракети ‒ 2401 (+0).;
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;
- підводні човни — 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21 202 (+64) од.;
- спеціальна техніка ‒ 2640 (+3).
Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний наголосив, що російсько-українська війна є війною перехідного періоду, а досвід українців формуватиме нові правила воєнного мистецтва в ХХІ столітті.
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