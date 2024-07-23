55% українців проти територіальних поступок, 32% допускають їх заради миру — КМІС

Часка українців, які готові до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності у травні 2024 року склала 32%, однак більшість громадян не згодні йти на жодні поступки територій — опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке було проведене 16 — 22 травня і 20 — 25 червня 2024 року

За даними опитування, з травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок. Зокрема, до кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, у лютому 2024 року – до 26%, а вже у травні 2024 року – до 32%.