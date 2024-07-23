6 слотів про тварин, які вам потрібно грати онлайн

Шукаєте найкращі слоти про тварин? Якщо так, то вам буде приємно дізнатися, що є багато чудових ігор, які привертають увагу наших пухнастих друзів. Але в які саме вам варто грати в онлайн-казино? Українські гравці мають змогу знайти слоти на тему тварин на сайті казино cosmobet.

Я переглянув всілякі слоти з тваринною тематикою. Ось шість найкращих із такими привабливими функціями, як величезні джекпоти, високі рейтинги повернення до гравця (ВПГ), безкоштовні обертання, бонусні ігри та багато іншого.

Золотий буйвол (Golden Buffalo)

Де грати : Bovada

Барабани x ряди : 6×4

Лінії виплат : 4 096

ВПГ : 96%

Golden Buffalo, мабуть, найкращий ігровий автомат з тваринами. Він має велику сітку з шістьма барабанами та чотирма рядами, а також неймовірні 4096 ліній виплат. З високим рейтингом ВПГ у 96 %, ви матимете шанс постійно вигравати.

Ця гра також має чудовий дизайн. Це пустельний фон із західним відчуттям. Символи також чудово намальовані, а насичений саундтрек робить кожне обертання ще більш захоплюючим.

Крім того, Golden Buffalo має безкоштовні обертання, множники та дикі символи. Усе це може допомогти вам виграти значну частину грошей, але це не головна причина, чому цю гру вважають найкращим ігровим автоматом для тварин.

Golden Buffalo — один із найкращих ігрових автоматів онлайн. Ці джекпоти можуть впасти в будь-який час, і ви можете виграти з них суму готівки, яка змінить життя. Переходьте до Bovada, щоб почати грати зараз!

Fruit Bat Crazy

Де грати : Wild Casino

Барабани x ряди : 5×3

Лінії виплат : 243

ВПГ : 95,22%

Шукаючи найкращі слоти про тварин онлайн, не ігноруйте тих, які вміють літати. Спектр варіантів теж широкий. Ви можете спробувати гру з метеликами, наприклад Butterfly Staxx, ви можете пограти в ігри з птахами, а також є кажани.

На перший погляд, ця гра оманливо проста. Просто простий слот для тварин 5×3. Тут нічого не видно; рухатися по. Але вона швидко показує, чому вона заслуговує на своє місце серед найпопулярніших слот ігор про тварин.

Звичайно, на 243 лінії виплат (усі способи виплати) нема чого чхати, але те, що відрізняє Fruitbat Crazy, так це каскадні виграші.

Коли будь-яка лінія виграшу виграє, виграш спочатку збирається, а потім виграшні символи випаровуються, дозволяючи наступним символам випадати зверху (за винятком будь-яких алмазів, які зберігалися через каскади).

Додаткові виграші призводять до ще одного каскаду. Після підрахунку всіх каскадів і виграшів підраховується загальна кількість фруктових кажанів, щоб визначити, чи були зароблені безкоштовні обертання.

Звичайні символи включають вишні, ананаси, апельсини, сливи, кавуни, золотий дзвіночок і червону 7.

Мультяшний фруктовий кажан — це символ розкиду, три або більше обертань без тригерів. Великий діамант є диким символом, а також є золота монета, яка зменшує суму «функції покупки».

Як означає кнопка «Купити», ви можете придбати безкоштовні обертання, але також можете почекати, поки ціна «Купити» буде знижена до нуля, отримавши одне безкоштовне обертання за ваше терпіння.

ВПГ Fruitbat Crazy становить 95,22%, а його волатильність середня. Це один із багатьох мобільних ігрових автоматів із тваринами в Wild Casino.

Собачий фунт гривень$ (Dog Pound Dollar$)

Де грати : Ignition Casino

Барабани x ряди : 5×3

Лінії виплат : 15

ВПГ : 95,4%

Уявіть собі GTA: San Andreas, хіба що з собаками.

Гаразд, це порівняння може бути трохи натягнутим, але Rival створив чистий на вигляд слот 5×3 із 15 фіксованими лініями виплати, який наближається до цього, і зображення могло бути написано та анімовано власною групою відеохудожників Rock Star. .

Звичайні символи включають добермана, пуделя, сенбернара, далматина (у пожежному шоломі, який сидить біля пожежного гідранта), собаку, що розвалилася в собачому ліжку, і сумну дворнягу.

Завершують нижню частину таблиці виплат жувальні кістки, собача їжа та тенісні м’ячі, а найнижчим символом виплат є собаколов, що біжить.

Бульдог служить диким символом, і є розкид чихуахуа, три або більше з яких запускають 15 безкоштовних обертань, причому різниця полягає в тому, що бонусні виплати зростають із підрахунком розкиду.

Ця участь у конкурсі ігрових автоматів у казино з тваринами виграє приз за найдратівливіший саундтрек — нескінченний гавкіт собак. Я б порекомендував вам вимкнути фон у цій, інакше, приємній грі.

Якщо ви також любитель котів, є також багато інших слотів для котів на реальні гроші.

В іншому випадку Dog Pound Dollar$ має ВПГ 95,4% і сумісний із мобільними пристроями. Цей ігровий автомат доступний в Ignition Casino, одному з найкращих місць для азартних ігор онлайн.

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Аркада тварин (Animal Arcade)

Де грати : DuckyLuck Casino

Барабани x ряди : 1

Лінії виплат : 1

ВПГ : 94,44%

Якщо ви шукаєте найкращі слоти на тематику тварин з унікальним розташуванням, спробуйте Animal Arcade.

Animal Arcade має нетрадиційне оформлення, схоже на настільну гру. Це дозволяє грі бути набагато більш налаштованим, ніж інші слоти.

Ви обираєте, на який символ чи тварину хочете зробити ставку. Вони мають діапазон множників від 2x до 100x. Не соромтеся регулювати параметри на свій смак, тим більше, що ви можете зробити ставку більше ніж на одну тварину за обертання.

Якщо вам подобаються слоти panda, ви будете раді дізнатися, що варіант panda має 20-кратний множник. Тигр є найвигіднішим у 100x, що компенсує той факт, що в цій грі немає великого джекпоту.

Animal Arcade має дуже унікальний дизайн, який чудово підходить, якщо ви хочете трохи змінити речі. Ви можете знайти його в DuckyLuck Casino, яке пропонує величезну суму 500% від вашого першого депозиту.

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Міфічний вовк (Mythic Wolf)

Де грати : SlotsandCasino

Барабани x ряди : 5×3

Лінії виплат : 50

ВПГ : 94,88%

Rival значною мірою побудував свою репутацію у світі азартних ігор завдяки кількості та різноманітності своїх слотів із тваринною тематикою. І вони точно виграли джекпот з Mythic Wolf, одним із найпопулярніших слотів для тварин у будь-якому казино.

Цей слот із виграшними лініями 5×3 50 не є найінноваційнішим. Графіка хороша, а саундтрек більш захоплюючий, ніж очікувалося. Навіть звукові ефекти під час гри відрізняються від очікуваних.

Хай там як, що робить цю гру однією з найкращих офшорних слотів, так це часті виграші.

Можливо, це не великі виграші, але більшість любителів слотів скажуть вам, що вони щасливіші з великою кількістю маленьких виграшів. Є слово для людей, які віддають перевагу тривалим програшним смугам, які в рідкісних випадках перериваються великими виграшами. Ми називаємо їх «брехунами».

Регулярними символами в Mythic Wolf є місяць (натч), срібна монета, діамант, голова вовка, виття вовка та туз від 9 до 9.

Спеціальними символами є вовк, що біжить (wild) і чарівне перо (scatter), три або більше з яких запускають безкоштовні обертання.

Існує також «випадковий виграш», який варіюється від казино до казино і може бути досить вражаючим, якщо він потрапляє під час одного із «Суперраундів» слота.

З ВПГ 94,88 і низькою волатильністю Mythic Wolf став моїм особистим фаворитом серед найкращих онлайн-слотів про тварин. Звичайно, в Інтернеті є більше слотів про вовків, але Mythic Wolf займає перше місце, на мій погляд, і, безсумнівно, є одним з найкращих онлайн-слотів про тварин.

Переходьте до SlotsandCasino, щоб зіграти в цю гру, зручну для мобільних пристроїв!

Coyote Cash

Де грати : Red Dog Cas ino

Барабани x ряди : 5×3

Лінії виплат : 25

ВПГ : 96%

Багато з найбільш популярних слотів із тваринами нагадують мультфільми суботнього ранку. Coyote Cash від RealTime Gaming має багато цього — чудове оформлення (у стилі мультфільмів Warner Brothers) і хороші звукові ефекти під час гри.

Однак це не єдина причина такої популярності гри. Ще одним із головних розіграшів цієї гри є її випадковий прогресивний джекпот.

Але, по-перше, ігровий екран представляє південно-західну пустелю США, яку можна сплутати з домівкою якогось хитрого койота, але не слід, хоча б для дотримання закону про інтелектуальну власність.

Звичайні символи включають поліцейського білоголового орлана, гримучу змію, броньовану вантажівку, кактус сагуаро, череп корови та туза від 9 до 9.

Койот, який тримає шісткутер (як вони будуть), є диким символом, тоді як мішок із здобиччю є розкидом, два або більше з яких запускають безкоштовні обертання.

Якщо ваш улюблений спосіб гри на реальні гроші – автомати з тваринами, Coyote Cash вам підійде. Серед найпопулярніших ігрових автоматів із тваринами Coyote Cash має ВПГ 96% і середню волатильність.

Цей огляд Red Dog Casino може розповісти вам більше про їхній сайт, або ви можете відправитися прямо туди, щоб зіграти в Coyote Cash зараз!

Чому це найкращі слоти про тварин?

Існує маса слотів, у які можна грати онлайн, але ці слоти слід вважати найкращими з тематикою тварин.

Усі вони мають неймовірний дизайн, завдяки якому наші пухнасті друзі можна побачити на повну. Крім веселих саундтреків і добре намальованих символів, ці ігри також пропонують величезні винагороди.

Деякі слоти пропонують величезні джекпоти, наприклад Golden Buffalo. Це, мабуть, найкращий ігровий автомат із тваринами, оскільки у вас є шанс виграти колосальні 18 500 000 гривень.

Ви також маєте шанс заробити безкоштовні обертання, бонусні ігри тощо на цих ігрових автоматах. Обов’язково грайте в гру, яка здається вам найбільш привабливою, або спробуйте їх усі! Зрештою, вітальні бонуси, які пропонують ці казино, спрощують депозит і гру.