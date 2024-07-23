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Болгарія може передати Україні надлишкові боєприпаси

Україна може отримати від Болгарії її запаси снарядів, які були визнані надлишковими, а також інше військове обладнання, якщо ці поставки компенсують країни-союзники.

Про це сказав міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов, пише БНР.

За словами Запрянова, аналіз болгарського Міноборони виявив «те, що є надлишковим і непотрібним для болгарської армії».

«З цього майна – частина боєприпасів певних типів – може бути надана Україні. Цей пакет також буде пов’язаний з угодою з країною-союзником про компенсацію, подібно до попереднього пакета, який ми відправили», – додав він.

Запрянов зазначив, що уряд Болгарії ще має ухвалити рішення стосовно військової допомоги Україні, потім узгодити його із союзниками та Києвом, а також забезпечити логістику.

23 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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