Через замах на Трампа голова секретної служби США подала у відставку

Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

Директор Секретної служби США Кімберлі Чітл пішла у відставку після широких закликів законодавців піти у відставку після замаху на колишнього президента Дональда Трампа, повідомили NBC News три джерела.

Зазначається, що у своїй заяві про звільнення Чітл написала, що «перевірка протягом останнього тижня була інтенсивною і продовжуватиметься». Вона додала, що бере на себе «повну відповідальність за порушення безпеки».

«У світлі останніх подій я з важким серцем прийняла важке рішення покинути посаду вашого директора», — написала Чітл.

Коли буде її останній день на службі, невідомо.

Також повідомляється, що у своїй заяві президент США Джо Байден подякував Чітл за її службу та зазначив, що «незабаром» призначить її наступника на посаду керівника Секретної служби.