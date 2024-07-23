Глава МЗС Фінляндії: Варто задуматися над членством Угорщини в ЄС

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що якщо цінності Угорщини настільки відрізняються від цінностей Євросоюзу, то варто задуматися над її перебуванням в ЄС — «Європейська правда» з посиланням на Iisalmen Sanomat

Валтонен вказала, що у своїй двосторонній дипломатії Угорщина не повинна представляти або створювати враження, що вона представляє ЄС, коли її прем’єр-міністр Віктор Орбан, наприклад, відвідує Москву і Пекін.

За її словами, погляди Угорщини не відповідають офіційній лінії ЄС.

«Звичайно, це справа кожної окремої країни. Але в якийсь момент варто запитати, чи є Європейський Союз правильною групою, якщо ідеї настільки фундаментально відрізняються від наших спільних цінностей», – зазначила очільниця фінського МЗС.

Водночас вона додала, що не буде посилати Угорщині сигнал про те, що країна повинна переглянути своє членство в ЄС.