Рейтинг 5 найкращих одноколодних онлайн-казино блекджек

Одноколодний блекджек – ваш улюблений варіант? Якщо так, то я вас не звинувачую – це проста та швидка гра, у якій більше шансів отримати блекджек, ніж у стандартній версії з шести колод.

Єдиним його недоліком є ​​те, що одноколодні казино блекджека знайти не так легко, як багатоколодні казино.

Хороша новина полягає в тому, що існує багато онлайн-сайтів азартних ігор, які мають у своїй колекції цей тип карткової гри. Це, наприклад, Космобет казино. Аби почати насолоджуватися грою, треба лише здійснити космобет вхід. Отже, де грати в одноколодний блекджек онлайн?

Зараз я збираюся представити вам найкращі, на мою думку, онлайн-казино з такими іграми.

Wild Casino

Wild Casino сидить на троні найкращих одноколодних онлайн-казино блекджек з кількох причин. По-перше, в ігротеці цього блекджек-казино п’ять таких ігор.

Ігри, про які йде мова, створені наступними програмними студіями:

Arrow’s Edge

Concept Gaming

FlipLuck Games

Nucleus Gaming

Urgent Games

Усі ці ігри мають відсоток повернення гравцеві (ВПГ) понад 99%. Це означає, що у вас є дуже хороші шанси виграти гроші, якщо ви граєте в одноколодні онлайн-ігри казино Wild Casino.

Ще одна причина грати в цей блекджек тут полягає в тому, що в Wild Casino є чудові бонуси, які можна отримати. Найкращим прикладом є вітальний бонусний пакет у розмірі 185 000 гривень, який ви можете використати, щоб грати в будь-яку гру з бібліотеки ігор Wild Casino, включаючи п’ять одноколодних варіантів блекджека.

Ще більше причин зареєструватися в Wild Casino? Це один із варіантів онлайн, якщо ви хочете грати в азартні додатки для блекджеку на реальні гроші. Потрібен більш зручний досвід для мобільних пристроїв, але ви не хочете жертвувати розвагами, перевагами та естетикою? Wild Casino має стати вашим викликом.

Казино BetOnline

Є кілька причин, чому я вважаю BetOnline одним із найкращих онлайн-казино з одноколодним блекджеком.

Головною з них є те, що в колекції блекджека, яка налічує 24 ігри, п’ять ігор належать до одноколодної категорії.

Це включає преміальний блекджек для однієї руки від Urgent Games, який є ексклюзивним для BetOnline, Wild Casino та лише кількох інших азартних сайтів.

Інші постачальники, чиї одноколодні блекджеки ви можете знайти в каталозі BetOnline, це FlipLuck Games, Betsoft і Arrow’s Edge.

Я грав у всі ці ігри, і можу сказати, що всі вони веселі. І все ж, якби мені довелося вибрати свій улюблений, я б вибрав той, який створив FlipLuck. Виглядає чудово, а ігровий процес плавний, як і слід було очікувати від гри, випущеної цього десятиліття. Окрім усього, ця гра FlipLuck також має ВПГ 99,66%.

TrustDice

Trust Dice — це криптовалютно-дружній сайт азартних ігор, чия перевага № 1 — величезна бібліотека ігор. У колекції TrustDice є кілька десятків ігор у блекджек, у тому числі кілька, які використовують лише одну колоду.

У колекції є одна гра на базі Betsoft, а також одна гра від Platipus.

Trust Dice також має дві одноколодні ігри від Quicklfire – Vegas Single Deck Blackjack і Multihand Vegas Single Deck Blackjack.

Я б рекомендував будь-кому грати в блекджек з однією колодою у Vegas Multihand Vegas. Це швидкий варіант блекджека з ВПГ 99,77.

Якщо ви збираєтеся прислухатися до моєї поради та спробувати цю гру, зробіть це на TrustDice. Це особливо актуально, якщо у вас ще немає облікового запису на цьому азартному сайті. Причина в тому, що всі нові клієнти TrustDice отримують вітальний бонус до 3 330 000 гривень або 3 BTC.

Це також один із найкращих сайтів для тих, хто любить грати в азартні ігри в Інтернеті з крипто, оскільки вони пропонують численні варіанти криптовалютних депозитів і безліч бонусів.

DuckyLuck

Попри те, що у DuckyLuck Casino є багато ігор у блекджек, включно з деякими іграми в блекджек із живим дилером, лише одна з них є одноколодною версією.

Йдеться про гру Blackjack Single Deck від Qora Gaming, якої, на мою думку, достатньо, щоб задовольнити вашу тягу до цього варіанту блекджека.

Це тому, що в цю гру легко грати, вона має чудову графіку та плавний ігровий процес. Крім того, гра підходить як для економних гравців, так і для хай-ролерів, оскільки вона дозволяє робити ставки від 37 до 18 500 гривень на роздачу.

Ви можете знайти цю гру в кількох інших одноколодних казино блекджеку, але я раджу грати в неї в DuckyLuck. Причина полягає в тому, що цей азартний сайт роздає 600% криптовалютний бонус для нових гравців, який можна використовувати для гри в блекджек з однією колодою.

Крім того, є також щоденний кешбек, щоденні бонуси та багато інших цікавих пропозицій, якими ви можете скористатися. Перегляньте наш огляд DuckyLuck або перейдіть на сайт зараз.

Drake Casino

Останнім пунктом у моєму списку найкращих одноколодних онлайн-казино з блекджеком є ​​Drake Casino. У колекції цього азартного сайту є 14 ігор у блекджек, у двох із яких використовується лише одна колода карт.

Один із них створено компанією Betsoft, тоді як два інших є продуктами Arrow’s Edge. Однією з двох одноколодних ігор у блекджек від Arrow’s Edge є VIP-одноколодний блекджек.

Як випливає з назви, ця гра має вищі ліміти, ніж більшість інших ігор. Ви можете зробити ставку до 18 500 гривень на обертання.

Якщо ви хочете збільшити свій бюджет у блекджек, чому б не отримати вітальний бонус у розмірі 300% у Drake Casino? Таким чином ви можете отримати додаткові ₴222 000 у свій банкрол.

Яке найкраще одноколодне казино блекджек?

Тепер у вас є п’ять справді хороших варіантів, якщо ви хочете грати в одноколодний блекджек онлайн. Питання, звичайно, буде в тому, що ви шукаєте в казино і чого ви очікуєте від гри в блекджек.

Кожен азартний гравець має свої власні уподобання, але якщо ви питаєте у мене поради, я пропоную відвідати Wild Casino, отримати вітальний бонусний пакет у розмірі 185 000 гривень і зіграти в блекджек.

Але в яку гру з колекції Wild Casino вам варто пограти? Моїм особистим фаворитом є ігри від FlipLuck Games, які мають ВПГ 99,66%.

Найкраща частина? Їхні ігри в блекджек – це лише початок, оскільки існує безліч ігор Wild Casino, які варто перевірити.