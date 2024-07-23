В уряді прокоментували «мирний план» Джонсона: Діє в інтересах України

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що «мирні пропозиції» колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, які набули резонансу в Україні, відображають його власні погляди — Стефанішина під час зустрічі з журналістами в Києві в понеділок, 22 липня, «Європейська правда», «Інтерфакс-Україна»

За словами Стефанішиної, Джонсон «діє виключно з власної ініціативи, це його власні думки».

«Ми маємо цінувати його сміливість, тому що він з власної ініціативи провів зустріч із Трампом. Він намагався пояснити ситуацію в Україні. Такий голос дуже цінний, тому що він має авторитет, визнання і комунікацію з колегами з Республіканської партії», – сказала вона.

На думку віцепрем’єрки, пропозиції Джонсона мають на меті «створити поле для дискусії».

«Він діє в найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, бо знає позицію нашого президента і позицію українців», – додала Стефанішина в розмові з журналістами.

Минулого тижня Борис Джонсон зустрічався з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, після чого опублікував у таблоїді Daily Mail колонку про своє бачення «мирної угоди» між Україною та Росією.

Його бачення полягає в тому, що Київ відновлює контроль над територіями станом на 24 лютого 2022 року, для чого США дають йому всю необхідну зброю і не блокують подальшого вступу в НАТО. Крім того, українські військові в перспективі можуть замінити американський контингент у Європі.

Росії натомість пропонують певні гарантії «захисту російськомовних» в Україні та перспективи повернення в «Групу семи» і партнерства з НАТО. На думку експрем’єра Британії, саме Трамп здатен утілити цей план у життя.