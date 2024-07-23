За час повномасштабної війни РФ пошкодила 1642 медичних обʼєктів в Україні, 214 зруйнувала повністю

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

«З початку повномасштабної війни Росія систематично обстрілює цивільну інфраструктуру України, включаючи медичні заклади. Внаслідок цих атак було пошкоджено 1642 медичних об’єкти 676 закладів охорони здоровʼя, а 214 обʼєктів 99 медзакладів – зруйновано повністю. Росіяни цілеспрямовано атакують лікарні, пологові будинки, амбулаторії та поліклініки», — йдеться в матеріалі.

Зазначено, що від російської агресії найбільше постраждали медзаклади на Харківщині, Донеччині, Херсонщині, Миколаївщині, Чернігівщині, Київщині, Дніпропетровщині, Сумщині та в Запорізькій області.

Водночас відомство наголошує, що Україна за понад 2 роки повністю чи частково відновила в різних регіонах 885 обʼєктів медичних закладів: 523 з них відновлено повністю та ще 362 – частково.

За словами МОЗ, найбільше медзакладів вдалося відновити у Чернігівській, Харківській, Київській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.