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Українська ППО знищила 17 «шахедів» і 8 розвідувальних дронів орщина блокуватиме мільярди євро від ЄС для України через заборону на транзит «Лукойла» » 1140 військових і 14 танків: втрати РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1140 військових. Українські сили також ліквідували ворожий літак Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 570 120 (+1140) осіб;

танків ‒ 8302 (+14) од.;

бойових броньованих машин ‒ 16 013 (+13) од.;

артилерійських систем — 15 759 (+65) од.;

РСЗВ — 1125 (+0) од.;

засоби ППО ‒ 902 (+1) од.;

літаків — 363 (+1) од.;

гелікоптерів — 326 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 544 (+33).;

крилаті ракети ‒ 2402 (+1).;

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;

підводні човни — 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 21 279 (+77) од.;

спеціальна техніка ‒ 2650 (+10).