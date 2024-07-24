1140 військових і 14 танків: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 570 120 (+1140) осіб;
- танків ‒ 8302 (+14) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 16 013 (+13) од.;
- артилерійських систем — 15 759 (+65) од.;
- РСЗВ — 1125 (+0) од.;
- засоби ППО ‒ 902 (+1) од.;
- літаків — 363 (+1) од.;
- гелікоптерів — 326 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 544 (+33).;
- крилаті ракети ‒ 2402 (+1).;
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;
- підводні човни — 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21 279 (+77) од.;
- спеціальна техніка ‒ 2650 (+10).
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