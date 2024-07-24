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1140 військових і 14 танків: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 24.07.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 570 120 (+1140) осіб;
  • танків ‒ 8302 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 16 013 (+13) од.;
  • артилерійських систем — 15 759 (+65) од.;
  • РСЗВ — 1125 (+0) од.;
  • засоби ППО ‒ 902 (+1) од.;
  • літаків — 363 (+1) од.;
  • гелікоптерів — 326 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 544 (+33).;
  • крилаті ракети ‒ 2402 (+1).;
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;
  • підводні човни — 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 279 (+77) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 2650 (+10).
24 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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