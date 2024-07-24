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Чехія запустить другий проєкт щодо закупівлі боєприпасів для України

Про це заявила міністерка оборони країни Яна Чернохова, передає Radio Prague International.

За її словами, до цього проєкту долучаться 5 збройових компаній. Наразі агентство міждержавного співробітництва при міноборони Чехії збирає інформацію стосовно того, що вони зможуть поставити Україні в наступному році.

«Це природнє продовження вже чинного механізму. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти», — розповіла Чернохова.

Акцентується, що Чехія знову буде посередником між донорами — державами ЄС і пʼятьма збройовими компаніями, які доєдналися до першої ініціативи із закупівлі снарядів.

У матеріалі зауважили, що у 2025 році компанії продовжать поставки в Україну.

24 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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