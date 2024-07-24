ДТЕК до жовтня планує відновити 60-70% генерації, втраченої через російські обстріли

Про це заявив виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі «Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV».

«Ми втратили 90% генерації, плануємо відновити 60-70%… Плануємо відновити до жовтня, знову-таки, за умови, що не буде нових обстрілів. Частково якась генерація повертається в роботу, а деякі блоки дуже важко пошкоджено, тому їх будуть відновлювати довше», — розповів він.

Сахарук наголосив, усі енергостанції ДТЕК не мають жодного даху чи стіни через обстріли РФ. Він зауважив, що за низьких температур навіть те обладнання, яке відновлять, не працюватиме.

Виконавчий директор додав, що зараз донори не готові фінансувати ремонт приміщень. За його підрахунками, поточні потреби у відновленні становлять $350-400 млн та дорівнюють 70% вартості загального відновлення.