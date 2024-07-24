Країни ЄС планують продовжити замороження російських активів, щоб забезпечити кредит G7 Україні

Країни Європейського Союзу обговорять варіанти продовження періоду продовження санкцій щодо активів російського центробанку, щоб забезпечити план Групи семи щодо надання великої позики Україні.

Лідери країн семи провідних демократій та ЄС у червні погодилися використати відсотки із заморожених російських активів для забезпечення кредиту в 50 мільярдів доларів для України.

Основна частина активів на суму близько 300 мільярдів доларів зберігається у фінансових установах ЄС, переважно в Бельгії. За правилами ЄС, режим санкцій щодо Росії потребує одностайного схвалення державами ЄС і поновлюється кожні шість місяців.

За словами дипломатів ЄС, деякі з найбільших демократій G7, включаючи Сполучені Штати, стурбовані тим, що може настати момент, коли одностайність у 27 країнах ЄС не буде досягнута, що поставить під загрозу всю позику.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має тісніші зв’язки з Росією, ніж інші національні лідери в ЄС, і неодноразово гальмував заходи щодо запровадження нових обмежень та фінансової підтримки України.

Посли ЄС у середу обговорять два варіанти послаблення цих побоювань. Одним із них було б «безстрокове» продовження режиму санкцій, яке знерухомило активи центрального банку Росії.

«Це має переглядатися Радою через регулярні проміжки часу (наприклад, через дванадцять місяців) на основі чітко визначених критеріїв (тобто завершення агресивної війни та гарантії неповторення, виплата компенсації Росією тощо)», — йдеться в планах зустрічі.

Іншим варіантом є продовження періоду поновлення до трьох років. Одностайність між державами ЄС буде необхідна в обох випадках, і ці розширення стосуватимуться лише активів російського центрального банку.

Ці два варіанти спрямовані на «підвищення правової визначеності та передбачуваності для партнерів G7 щодо надзвичайних потоків доходів, які будуть доступні Україні для обслуговування та погашення додаткових двосторонніх позик ЄС та партнерів G7».