орщина блокуватиме мільярди євро від ЄС для України через заборону на транзит «Лукойла»

Угорщина блокуватиме виплату Україні €6,5 млрд з Європейського фонду миру, доки Київ не дозволить російському «Лукойлу» транзит нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтервʼю телеканалу ATV News.

Поки Україна не зніме заборону, слід забути про виплату €6,5 млрд з Європейського фонду миру, сказав Сіярто.

«Я чітко дав зрозуміти, що поки це питання не буде вирішене Україною, про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації за зброю з Європейського фонду миру слід забути», — зазначив він.

Угорщина та Словаччина купують відповідно 33% та 40-45% сирої нафти у російського «Лукойлу» транзитом через Україну, зазначив Сіярто.