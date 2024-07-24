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РФ планує збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис., — Сирський

Про це Сирський повідомив в інтерв’ю The Guardian.

За словами головнокомандувача ЗСУ, російська армія переважає у кількості військової техніки, зокрема танків, БМП та особового складу.

Сирський повідомив, що Росія на початку повномасштабного вторгнення мала 100 тис. солдатів. Зараз ця кількість зросла до 520 тис., а до кінця року Росія хоче збільшити чисельність військ до 690 тис.

«Коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь», — наголосив він.

Так, з 2022 року кількість російських танків «зросла» вдвічі — з 1700 до 3500. Артилерійські системи зросли втричі, а бронетранспортери зросли з 4500 до 8900.

«Противник має значну перевагу в силах і засобах. Тому для нас справді на першому плані стоїть питання постачання, питання якості», — додав Сирський.

24 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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