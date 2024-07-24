Трамп стикається з провалом спроби реалізувати план «Земля в обмін на мир» в Україні

У разі своєї перемоги Дональд Трамп, згідно з джерелами, намір здійснити в Україні план «Земля за мир».

Про це пише The Hill.

«Хто може бути проти угоди «Земля за мир» в Україні? Уявіть собі: українці віддають частину землі, росіяни погоджуються на мир, і всі живуть довго і щасливо. Не дивно, що колишній президент Дональд Трамп каже, що він може зробити це за 24 години. (…) Так що не так з цією схемою? Практично все», – йдеться у публікації.

ЗМІ, посилаючись на оточення Трампа, ймовірно, повідомляють про його намір шантажувати Україну зупинкою американської допомоги, щоб посадити її за стіл переговорів. Проте Київ також отримує значну військову допомогу від європейських партнерів і може протриматися на ній.

Ті ж інсайдери стверджують, що Трамп також планує шантажувати Росію, використовуючи погрози збільшення постачання зброї Україні. Однак сам Трамп має таку репутацію, що в Москві не вірять у його готовність допомагати Україні на шкоду Росії, і вважають погрози порожнім блефом.

Навіть якщо обидві сторони погодяться на переговори, це не гарантує їх успішного завершення.

«Починається дискусія«земля в обмін на мир.» Обидві сторони запитають: Скільки якої землі за який мир? На це запитання немає простої відповіді», – пише The Hill.

Автор статті вважає, що єдиний робочий варіант для завершення війни – це вибір боку однієї з воюючих держав.