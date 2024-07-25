АМКУ дозволив французькому мільярдеру купівлю lifecell

Антимонопольний комітет 25 липня схвалив заявку на покупку французькою DVL Telecom українського оператора lifecell.
Про це йдеться на сайті АМКУ.
25 липня АМКУ розглянув заявку з набуття контролю компанією DVL Telecom над ТОВ «Глобал Білгі», «Лайфселл» та «Укртауер». За результатами засідання Комітет дозволив придбання компаній.
DVL Telecom – це «дочка» французької інвесткомпанії NJJ Capital, що належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю.
У жовтні 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував активи підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана. Серед них – мобільний оператор lifecell.
Згідно з матеріалами справи, компанія LetterОne Михайла Фрідмана, Петра Авена й Андрія Косогова володіє 19,8% Turkcell через IMTIS Holdings S.A.R.L.
Водночас вже за кілька днів суд уточнив рішення про арешт акцій мобільних операторів Київстар і lifecell, який тепер стосується лише часток, що контролюються російськими олігархами. Тобто, йдеться лише про 19,8%, а не про весь статутний капітал.
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