Електронне бронювання через Дію: за тиждень підприємства забронювали понад 55 тис. працівників

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Запустили електронне бронювання на порталі «Дія» для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони тиждень тому», — нагадали у відомстві.

Там зазначили, що сервіс усуває людський фактор та значно прискорює процес бронювання, адже раніше інформацію перевіряли вручну, й цей процес тривав тижні.

«Разом із Мінекономіки та Міноборони автоматизували всі можливі процеси та зробили сервіс прозорим і швидким. Зараз середній час на отримання електронного бронювання — 15 хвилин», – поінформували у Федорова.

Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.