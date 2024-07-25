 
«  
  »

Електронне бронювання через Дію: за тиждень підприємства забронювали понад 55 тис. працівників

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Запустили електронне бронювання на порталі «Дія» для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони тиждень тому», — нагадали у відомстві.

Там зазначили, що сервіс усуває людський фактор та значно прискорює процес бронювання, адже раніше інформацію перевіряли вручну, й цей процес тривав тижні.

«Разом із Мінекономіки та Міноборони автоматизували всі можливі процеси та зробили сервіс прозорим і швидким. Зараз середній час на отримання електронного бронювання — 15 хвилин», – поінформували у Федорова.

Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

25 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  