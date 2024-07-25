Командувач Нацгвардії: Можливості противника не безмежні, за місяць стане в оборону

Командувач Національної гвардії бригадний генерал Олександр Півненко вважає, що російські війська через місяць-півтора не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках та стануть в оборону — Півненко в інтерв’ю «Укрінформу«, відповідаючи на запитання, як він оцінює ситуацію на фронті

«Важко. Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора — і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати».

За словами генерала, потрібно шукати слабкі місця ворога і обходити сильні.

«Треба адаптуватися, міняти модель управління, ставити задачі: якщо так не працює — пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо, якщо говорити про системні зміни», — заявив він.

Відповідаючи на питання щодо даних від західних аналітиків про те, що ситуація з фортифікаціями в Україні, нарешті, покращується, Півненко зазначив, що коли стаєш в оборону, потрібно зариватися, причому робити це капітально.