НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%

Про це поінформувала пресслужба НБУ.

Регулятор пояснив, що таке рішення було ухвалено задля забезпечення стійкості валютного ринку та наближення інфляції на прогнозному горизонті до цілі 5%.

У НБУ нагадали, що після тривалого періоду зниження інфляція в травні відновила зростання, а в червні пришвидшилася до 4,8% у річному вимірі.

Зазначається, що Нацбанк зберігатиме активну присутність на валютному ринку для покриття структурного дефіциту валюти, підтримання двосторонніх курсових коливань і згладжування надмірної волатильності.

«НБУ прагне забезпечити такий стан валютного ринку, який дасть змогу зберігати контроль над інфляційними очікуваннями та досягти цілі з інфляції на прогнозному горизонті», — поінформувала пресслужба регулятора.

Базовий сценарій прогнозу передбачає відновлення циклу зниження облікової ставки лише на початку 2025 року, однак у разі змін у балансі ризиків для інфляції й валютного ринку НБУ може знизити або підвищити облікову ставку в будь-який момент.

«Якщо ризики для інфляційного розвитку та валютного ринку послабляться, зокрема внаслідок можливого отримання Україною більших обсягів фінансової підтримки, НБУ розгляне можливість швидшого відновлення циклу зниження облікової ставки», — пояснили в НБУ.

«Водночас у разі суттєвого зростання цінового тиску та появи ризиків розбалансування очікувань НБУ буде готовий посилити монетарну політику», — додали там.

Облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам, а від цього, відповідно, залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також прийматимуть депозити.