Нідерланди і Данія відправлять в Україну 14 танків Leopard 2А4

Про це повідомляється на сайті міністерства оборони Нідерландів.

14 танків Leopard 2A4, які країни закупили для України, були вживані. Бойові машини капітально відремонтувала німецька компанія Rheinmetall.

Зазначається, що 24 та 25 липня останні 2 Leopard проходять перевірочні випробування в рамках доставки. Перші 12 танків вже передані на відправку. Усі 14 танків будуть доставлені одночасно до кінця літа.

«Україна терміново потребує більшої військової підтримки, враховуючи важкі бої на полі бою. Ці танки можуть зіграти важливу роль для захисту української армії від російських військ. Нідерланди разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це вкрай важливо, щоб захистити Україну та стримати агресію Путіна», — наголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

У відомстві зазначають, що Leopard 2A4 може допомогти Україні отримати перевагу на полі бою. Танки мають велику вогневу міць, забезпечують хороший захист екіпажу та швидкісні.