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Росіяни будують укріплення біля Кримського мосту в Керчі Електронне бронювання через Дію: за тиждень підприємства забронювали понад 55 тис. працівників » РФ за добу війни в Україні втратила 1230 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1230 військовослужбовців. Натомість бійці ЗСУ ліквідували 11 танків і 66 дронів Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 571 350 (+1230) осіб;

танків ‒ 8313 (+11) од.;

бойових броньованих машин ‒ 16 039 (+26) од.;

артилерійських систем — 15 804 (+45) од.;

РСЗВ — 1125 (+0) од.;

засоби ППО ‒ 904 (+2) од.;

літаків — 363 (+0) од.;

гелікоптерів — 326 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 610 (+66);

крилаті ракети ‒ 2402 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;

підводні човни — 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 21 358 (+79) од.;

спеціальна техніка ‒ 2661 (+11). Російська терористична армія уночі четверга, 25 липня, запустила на територію України «шахеди»: у Київській області працювала протиповітряна оборона.