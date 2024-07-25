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РФ за добу війни в Україні втратила 1230 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 25.07.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 571 350 (+1230) осіб;
  • танків ‒ 8313 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 16 039 (+26) од.;
  • артилерійських систем — 15 804 (+45) од.;
  • РСЗВ — 1125 (+0) од.;
  • засоби ППО ‒ 904 (+2) од.;
  • літаків — 363 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 326 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 610 (+66);
  • крилаті ракети ‒ 2402 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;
  • підводні човни — 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 358 (+79) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 2661 (+11).

Російська терористична армія уночі четверга, 25 липня, запустила на територію України «шахеди»: у Київській області працювала протиповітряна оборона.

25 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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