РФ за добу війни в Україні втратила 1230 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 571 350 (+1230) осіб;
- танків ‒ 8313 (+11) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 16 039 (+26) од.;
- артилерійських систем — 15 804 (+45) од.;
- РСЗВ — 1125 (+0) од.;
- засоби ППО ‒ 904 (+2) од.;
- літаків — 363 (+0) од.;
- гелікоптерів — 326 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 610 (+66);
- крилаті ракети ‒ 2402 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;
- підводні човни — 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21 358 (+79) од.;
- спеціальна техніка ‒ 2661 (+11).
Російська терористична армія уночі четверга, 25 липня, запустила на територію України «шахеди»: у Київській області працювала протиповітряна оборона.
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