Сили ППО вночі знищили 25 «Шахедів», 3 дрони залетіли в Румунію

Вночі 25 липня росіяни атакували південь Одеської області та центральні регіони ударними БпЛА типу «Shahed», протиповітряна оборона збила 25 з 38 безпілотників — Повітряні сили у Telegram

«У ніч на 25 липня 2024 року окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська – РФ. Цієї ночі ворог застосував 38 ударних БпЛА «Shahed-131/136″, атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України».

Повідомляється, що відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони.

В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три «Шахеди» локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.