Світоліна нестиме прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2024

Про це вона повідомила у коментарі Суспільному.

Українська тенісистка нестиме українським прапор на церемонії відкриття Ігор-2024, яка відбудеться в п’ятницю, 26 липня. Сама церемонія розпочнеться о 20:30.

Про Олімпійські ігри 2024

З 26 липня по 11 серпня 2024 року у столиці Франції Парижі пройдуть літні Олімпійські Ігри. Загалом буде 48 видів змагань у 32 спортивних дисциплінах. До 28 основних видів спорту додано ще 4: брейкінг (брейк-данс), скейтбординг, спортивне скелелазіння, серфінг.

Українську збірну на літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлять 140 спортсменів та спортсменок у 23 видах спорту.

18 липня на Олімпійські ігри — 2024 першими вирушили представники національної збірної команди України зі спортивної гімнастики – Олег Верняєв, Назар Чепурний, Радомир Стельмах та Анна Лащевська.