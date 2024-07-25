У ЄС вважають, що Росія бреше про економічне зростання

Міністри фінансів восьми країн Євросоюзу заявили, що Кремль поширює неправдиву інформацію про те, що російська економіка не постраждала від західних санкцій.

Про це повідомляє The Guardian.

Путін і його авторитарний режим поширюють брехливий наратив про те, що російська економіка сильна, а її військова машина не постраждала від західних санкцій. Це брехня, яку необхідно спростувати.

Повідомляється, що насправді є багато ознак того, що російська військова економіка погіршується. Санкції та інші заходи з ослаблення російської економіки ефективні, але можна зробити ще більше.

«Ми повинні продовжувати посилювати тиск на режим Путіна і підтримувати Україну», – йдеться в повідомленні.

Режим Путіна постійно хвалиться високими темпами зростання економіки, але їх формують військова промисловість і державні дотації. Це ознака не стабільної, а перегрітої економіки.

Зазначається, що військові заводи працюють на максимальній потужності, а дефіцит рук настільки сильний, що з’явилась інформація про заміну тюремних строків примусовими роботами.

Міністри вказують на інші ознаки проблем в економіці:

зростання інфляції, яку не вдається збити високими процентними ставками;

скорочення вдвічі ліквідних активів Фонду національного добробуту;

ембарго на експорт пального і цукру;

жорсткий контроль за виведенням капіталу.

Для багатьох росіян воєнна економічна політика Кремля мала б викликати відчуття дежавю. Контроль за капіталом, заборона експорту, значні інвестиції у військову промисловість – це не нова політика, а радше повернення до радянських прийомів.

Те, що виглядає і помилково сприймається як «поштовх» до зростання, насправді є початком рерадянізації економіки.

Міністри вважають, що короткостроковий перегрів економіки, викликаний значними інвестиціями у військову промисловість і дуже обмеженим доступом до технологій, швидше за все, перешкоджатиме зростанню продуктивності та призведе до стагнації приватного сектору, прискорення інфляції та збільшення тиску на російські домогосподарства.

В повідомленні додають, що якщо Путін не змінить політику, економіка Росії може зазнати значних збитків. Але потрібен час, терпіння і посилення санкційного режиму, особливо у стратегічних секторах, таких як енергетика, фінанси й технології.

«Одночасно потрібно продовжувати та посилювати підтримку України, а також постачати більше зброї та боєприпасів. Наші країни зробили значний внесок у підтримку України, як фінансову, так і військову, і продовжуватимуть робити це стільки, скільки буде потрібно», – йдеться в статті.

Під колонкою підписалися міністри фінансів Швеції, Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Нідерландів та Польщі.