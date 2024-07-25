У Харківській області в одному з підрозділів через конфлікт було застосовано вогнепальну зброю, троє військовослужбовців загинули, ще четверо отримали поранення — ОСГВ «Хортиця»

У Харківській області в одному з підрозділів військовослужбовцями на ґрунті особистих взаємин була застосована вогнепальна зброя, внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинули, ще четверо отримали поранення, повідомили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ (ОСГВ).

«Поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених – важкий», — йдеться у повідомленні в офіційному Telegram-каналі ОСГВ «Хортиця».

На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.

У ЗСУ вказали, що керівництвом вживаються всі необхідні заходи для недопущення надалі подібних випадків.