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У Харківській області в одному з підрозділів через конфлікт було застосовано вогнепальну зброю, троє військовослужбовців загинули, ще четверо отримали поранення — ОСГВ «Хортиця»

У Харківській області в одному з підрозділів військовослужбовцями на ґрунті особистих взаємин була застосована вогнепальна зброя, внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинули, ще четверо отримали поранення, повідомили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ (ОСГВ).

«Поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених – важкий», — йдеться у повідомленні в офіційному Telegram-каналі ОСГВ «Хортиця».

На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.
У ЗСУ вказали, що керівництвом вживаються всі необхідні заходи для недопущення надалі подібних випадків.

25 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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