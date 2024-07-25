Українські бійці вирвались з оточення під Прогресом

Про це повідомляють аналітики DeepState.

Вони розповіли, що 24 липня близько 14:00 ряд спостережних пунктів 1 та 3 батальйонів потрапив у повне оточення: командир бригади не віддав наказу на прорив, тому це рішення ухвалив особовий склад.

«З допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях, хлопці з 1 та 3 батальйонів змогли вирватися з оточення в повному складі», — йдеться у повідомленні.

Наразі бійці продовжують стримувати ворога: за словами аналітиків, 31 і 47 ОМБр залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони.

24 липня аналітики DeepState повідомляли, що бійці вели оборону в оточенні.

«До нас звернулися бійці 1 та 3 батальйонів 31 ОМБр, які останні дні ведуть оборону в оточенні. Південніше Лозуватського ворог утворив горловину, через яку доводиться утримувати ряд позицій західніше висоти 236.9», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти намагаються підійти максимально близько до Іванівки.

Як кажуть аналітики, оперативно-тактична обстановка стала критичною на вихідних через хаотичний відхід однієї з піхотних бригад. 47 ОМБр, яка прийшла на поміч, не змогла стримати противника, який переважав числом. Попередньо, у селі вже було скупчення чисельністю від двох рот.

«Бійці 31 ОМБр доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйонів. Останні їх підтримують, але бригадне керівництво хоче, щоб бійці й надалі сиділи в оточенні – до останнього солдата. Управління рот фактично відсутнє, адже їх командири поранені або загиблі», — пишуть аналітики.

Аналітики додають, що зараз противник просочується у Вовче, аби вдень поновити штурмові дії за село.