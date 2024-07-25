В Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон

Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон — глава держави у соцмережах
«Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон.
Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб».
Зазначається, що затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Зеленський доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.
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