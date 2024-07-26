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ЄС може створити для військовозобов’язаних українців такі умови, які стимулюватимуть їх повертатися, – глава МЗС Польщі

Про це польський дипломат сказав у інтерв’ю RMF24.

Сікорський заявив, що Київ потерпає від нестачі зброї та військових.

«Ми, як європейські країни, також повинні допомогти. У країнах ЄС сотні тисяч потенційних новобранців, які мають захищати Батьківщину, і Польща в авангарді допомоги Україні в підготовці цих людей до військової служби», — підкреслив міністр.

За його словами, на рівні ЄС триває дискусія щодо екстрадиції в Україну осіб, які ухиляються від мобілізації.

«Тут можна поставити такі умови перебування українців у ЄС, які стимулюватимуть їх виконувати свій обов’язок із захисту Батьківщини», — сказав Сікорський.

26 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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