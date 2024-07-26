Євродепутат викрив спробу стеження за собою, підозрює владу Угорщини

Німецький євродепутат від Партії зелених Даніель Фройнд, який є одним з найвідвертіших критиків Угорщини, заявив, що став мішенню шпигунського програмного забезпечення всього за два тижні до червневих виборів до Європарламенту.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Politico.

Даніель Фройнд повідомив, що йому вдалося запобігти кібератаці на його парламентську електронну пошту.

«Я б опинився під повним наглядом. Мій телефон зі мною практично скрізь, куди б я не пішов, і вони змогли б відстежити, прослухати, простежити за будь-якими моїми діями», – вважає Фройнд.

При цьому він підкреслює, що «не каже, що це була Угорщина, але з усіх можливих варіантів, це те, що здається найбільш вірогідним».

Речник угорського уряду відмовився коментувати цей інцидент.

Фройнд очолив кампанію з призупинення шестимісячного головування Угорщини в Раді ЄС, яке розпочалася в липні.