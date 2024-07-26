Євросоюз виділив Україні перший транш у 1,5 млрд євро із заморожених активів РФ

Сьогодні ЄС виділяє перший платіж на підтримку України в розмірі 1,5 мільярда євро, отриманий від заморожених російських активів.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Доходи, отримані операторами ЄС і центральними депозитаріями цінних паперів (ЦДЦП) від заморожених російських суверенних активів, було передано Euroclear Єврокомісією як перший транш 23 липня. Тепер ці кошти будуть спрямовані через Європейський фонд миру і Фонд для України для зміцнення військового потенціалу України та сприяння відновленню країни.

Заморожування активів російського Центробанку стало результатом санкцій ЄС проти Росії у відповідь на її агресивну війну проти України. Доходи, отримані операторами ЄС, не належать Росії і зберігаються в центральних депозитаріях. Тепер ЄС почав направляти ці кошти в Україну.