Британія хоче розробити ракети проти ядерної зброї РФ

Велика Британія розглядає можливість розробки ракет дальнього радіусу дії, здатних знищити ядерну зброю РФ. Оскільки в Європі посилюються побоювання, що російський диктатор Володимир Путін може бути готовий застосувати її.

Про це повідомляє The Times.

Дипломатичні джерела видання повідомили, що Велика Британія дала зрозуміти, що працюватиме з Німеччиною над створенням зброї з дальністю дії близько 3200 кілометрів.

Союзники припускають, що ця зброя зможе долетіти від Берліна до Москви в разі, якщо Путін вирішить запустити тактичну ядерну зброю.

Міністр оборони Британії Джон Хілі, як припускають, обговорив проєкт зі своїм німецьким колегою в Берліні в середу, 24 липня. Він перебував там у рамках 48-годинного дипломатичного турне Європою, щоб зміцнити співпрацю між Великою Британією та її союзниками і просунути свою оборонну стратегію «НАТО на першому місці».

Згідно з планами, ракети дальнього радіусу дії розмістять у Німеччині, замінивши американські ракети, які будуть розгорнуті там найближчими роками.

За словами дипломатичного джерела, нещодавні заяви Путіна та інших осіб вказують на те, що Росія знижує поріг застосування тактичної ядерної зброї.

Цього місяця Сполучені Штати і Німеччина оголосили, що американські ракети дальнього радіусу дії будуть періодично розміщуватися в Німеччині з 2026 року вперше з часів холодної війни. Рішення, що викликало гнівну реакцію Москви, було оголошено під час саміту НАТО у Вашингтоні.